Il ministro dello Sport ha confermato ufficialmente che l’Italia non prenderà parte al Mondiale 2026, che si svolgerà negli Stati Uniti e in Canada. Dopo molte speculazioni, è stato comunicato che la squadra non parteciperà alla competizione, con l’annuncio arrivato in questi istanti. La decisione definitiva è stata resa nota senza ulteriori dettagli o motivazioni.

Il Ministro dello Sport: “Non abbiamo alcuna intenzione di partecipare” Mancava solo l’annuncio ufficiale, arrivato in questi istanti: “Non giocheremo il prossimo Mondiale” che, come noto, si disputerà tra Stati Uniti e Canada. Niente Mondiale 2026, il ritiro ora è ufficiale: “Non giocheremo negli USA” (Logo FIFA) – Calciomercato.it Come previsto, l’Iran si ritira dal Mondiale 2026 a causa della guerra scatenatagli contro da USA e Israele. Lo ha annunciato il Ministro dello Sport iraniano, Ahmad Donyamali. “Dal momento che questo governo corrotto – il riferimento è agli Stati Uniti, ndr – ha assassinato il nostro leader Khamenei, non abbiamo alcuna intenzione di partecipare ai Mondiali “. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Addio Mondiale 2026, il ritiro ora è ufficiale: “Non giocheremo negli USA”

Articoli correlati

Cristiana Girelli dice addio alla Juventus Women: ufficiale il trasferimento in prestito negli USA! L’annuncioCristiana Girelli dice addio alla Juventus Women: ufficiale il trasferimento in prestito negli USA! L’annuncio Rashford Barcellona, Flick...

Gli Usa fuori dall'Oms: Donald Trump firma il ritiro ufficiale degli Stati UnitiIl panorama della salute globale è stato scosso da una decisione senza precedenti: gli Stati Uniti d'America hanno ufficialmente cessato di essere un...

Contenuti utili per approfondire Addio Mondiale

Temi più discussi: Kyle Walker dice addio alla nazionale inglese: 'È stato un viaggio travolgente'. Video; Iran verso l’addio ai Mondiali 2026: una squadra in vantaggio per essere ripescata; Rodrygo shock: crociato rotto, stagione al Real Madrid finita e addio al Mondiale con il Brasile. Gli ultimi aggiornamenti; Dramma Rodrygo, rottura del crociato: stagione finita con il Real Madrid e addio al mondiale.

Addio Mondiale 2026, il ritiro ora è ufficiale: Non giocheremo negli USACome previsto, l’Iran si ritira dal Mondiale 2026 a causa della guerra scatenatagli contro da USA e Israele. Lo ha annunciato il Ministro dello Sport iraniano, Ahmad Donyamali. Dal momento che questo ... calciomercato.it

Messico, addio Mondiali 2026? Il patto rotto con gli Stati Uniti dopo la morte de El MenchoMessico in allerta dopo la morte di El Mencho: violenze e partite rinviate mettono a rischio sedi e sicurezza dei Mondiali 2026 ... corrieredellosport.it

Addio al “Drago di Cavarzere”, Sandro Munari Il campione veneto, tre volte vincitore del Monte-Carlo con la Lancia Stratos e primo italiano a trionfare nel 1972 con la Fulvia HF, si è spento a 85 anni, proprio mentre Lancia torna nel Mondiale. Il motorsport itali - facebook.com facebook

Walker non sarà tra i protagonisti dei prossimi Mondiali: l’ex Milan annuncia il suo addio alla Nazionale inglese x.com