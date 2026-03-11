Addio carta d' identità cartacea 17 operatori per migliaia di cesenati che devono rinnovare il documento
A partire dal 3 agosto 2026, la carta d’identità cartacea perderà definitivamente il valore legale e non potrà più essere usata come documento di riconoscimento né per l’espatrio. In città, 17 operatori si occuperanno di assistere i cittadini cesenati che devono effettuare il rinnovo del documento, che ora sarà disponibile solo in formato elettronico. La transizione coinvolgerà migliaia di persone.
