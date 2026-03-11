Addio carta | dal 2027 lo scontrino diventa solo su richiesta

Dal 2027, gli scontrini fiscali non saranno più automaticamente emessi: i commercianti italiani dovranno offrire il documento solo su richiesta del cliente. Il decreto Pnrr attualmente in discussione alla Camera prevede questa modifica, che cambierà il modo in cui vengono gestiti i documenti fiscali nei negozi e nei punti vendita del paese. La norma rappresenta una svolta nelle procedure di emissione degli scontrini.

Il decreto Pnrr in fase di esame alla Camera sta aprendo la strada a una trasformazione radicale nel modo in cui i commercianti italiani gestiscono la documentazione fiscale. Un emendamento proposto da Fratelli d’Italia punta a rendere opzionale degli scontrini cartacei, sostituendoli con un sistema digitale che diventa vincolante solo su richiesta esplicita del consumatore finale. Questa modifica, prevista per entrare in vigore dal 1° gennaio 2027, segna il passaggio definitivo verso la dematerializzazione totale delle ricevute fiscali. L’iniziativa non si limita a eliminare un obbligo burocratico, ma ridefinisce l’intero ecosistema della tracciabilità dei pagamenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

