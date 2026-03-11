Adani commenta il ruolo di Boga alla Juventus e afferma che la società cercava un vice Yildiz, non un sostituto del turco. L’analisi si concentra sul rendimento dell’ivoriano e sugli incastri tattici studiati per l’intera linea offensiva. La discussione si focalizza sui dettagli tecnici e sulle scelte strategiche adottate dal club.

Adani analizza il rendimento positivo di Boga con la Juventus e svela i perfetti incastri tattici studiati per l’intero reparto avanzato. Il rendimento sul prato verde del club bianconero continua ad alimentare le attente riflessioni degli addetti ai lavori. Durante la trasmissione Viva El Futbol, Lele Adani ha approfondito le dinamiche offensive. L’attenzione si è concentrata sull’impatto estremamente positivo di Jeremie Boga. L’esterno ha saputo ritagliarsi un ruolo strategico nello scacchiere, dimostrandosi sempre pronto. Già nella complessa trasferta disputata a Roma la settimana scorsa, il suo apporto aveva convinto tutti. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Le ottime prestazioni fornite nascono da precise necessità tattiche che hanno innescato un rapido effetto domino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Adani non ha dubbi su Boga: «La Juve cercava un vice Yildiz non per sostituire il turco». L’analisi tattica sull’ivoriano

