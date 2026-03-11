Ad Aprilia Favole da Incubo | dieci casi di cronaca nera raccontati da Roberta Bruzzone

Ad Aprilia, al Teatro Europa, si tiene lo spettacolo “Favole da Incubo” condotto dalla criminologa Roberta Bruzzone, che presenta dieci casi di cronaca nera. La criminologa, nota per i suoi studi sui femminicidi e le violenze sulle donne, racconta questi episodi in modo analitico. L’evento si svolge in un contesto teatrale, con l’obiettivo di condividere dettagli di fatti di cronaca recente.

Torna al Teatro Europa di Aprilia con un nuovo spettacolo la celebre criminologa Roberta Bruzzone che ci ha ormai abituati ai suoi racconti analitici di grandi casi legati a violenze sulle donne e sfociati in femminicidi.Domenica 15 marzo andrà in scena Favole da Incubo. Si tratta di dieci. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Le ’Favole da incubo’ di Roberta Bruzzone al Teatro del Popolo

Roberta Bruzzone shock, è successo mentre era in stazione: incubo totaleUn episodio di microcriminalità si è verificato alla stazione di Roma Termini, dove la criminologa Roberta Bruzzone ha denunciato di essere stata...