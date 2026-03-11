acrobati e mascotte la magia del circo arkar da domani a domenica

Da domani a domenica, il Circo Arkar porta in scena uno spettacolo che combina acrobati, mascotte e numeri sorprendenti. L’evento si svolge in zona e si rivolge a un pubblico di tutte le età, offrendo un intrattenimento che unisce abilità acrobatiche e personaggi divertenti. La manifestazione si svolge in un luogo dedicato, attirando numerosi spettatori durante tutto il fine settimana.

Il Circo Arkar è un vero e proprio evento in zona, uno spettacolo unico che coinvolge tutti, grandi e bambini. Tantissime attrazioni tra equilibristi, giocolieri, acrobati, trapezisti e per tutti i bambini le mascotte più famose della TV da Sticht a Kung fu panda, Spiderman e tante altre sorprese. Il tutto sarà contornato dalla comicità del clown Denny per il divertimento del pubblico. L’unica tappa in provincia del Circo Arkar sarà a Capannori, in piazza Aldo Moro, vicino al Municipio. Gli spettacoli sono in calendario da domani – il primo – fino a domenica 22 marzo, tutti i giorni dalle 18, sabato dalle 16 e anche dalle 18, domenica alle 15. 🔗 Leggi su Lanazione.it

