Acqua Campania | 15 milioni bloccati Celano chiede chiarezza

Un consigliere regionale di Forza Italia ha presentato un'interrogazione in giornata, evidenziando come siano stati bloccati 15 milioni destinati all'azienda dell'acqua in Campania. La richiesta di chiarimenti riguarda la gestione di questi fondi e le modalità di utilizzo del servizio idrico nella regione. La questione viene portata all'attenzione pubblica attraverso questa iniziativa parlamentare.

Un'interrogazione protocollata oggi dal consigliere regionale Roberto Celano, appartenente a Forza Italia, punta il dito contro la gestione del servizio idrico nella Campania. L'oggetto della richiesta è l'ex ATO 3 Sarnese-Vesuviano, un ente che, nonostante le riforme precedenti, risulta ancora in fase di liquidazione e blocca risorse per i comuni. Risorse bloccate e l'enigma dei quindici milioni. Il cuore del problema risiede in una somma ingente: oltre 15 milioni di euro costituiscono l'avanzo di amministrazione dell'ente in liquidazione. Questi fondi, che dovrebbero essere restituiti ai 76 comuni consorziati e alla Città Metropolitana di Napoli, rimangono fermi in attesa che la procedura si concluda definitivamente.