La Cassazione ha confermato la condanna a sei anni di carcere per un uomo accusato di aver commesso 18 furti in abitazione. La sentenza riguarda un procedimento iniziato presso il Tribunale di Terni e successivamente confermato in secondo grado. La decisione riguarda l’intera vicenda giudiziaria e si basa sulle prove raccolte durante il processo.

La Cassazione ha confermato la condanna a sei anni inflitta sia dal Tribunale di Terni che dalla Corte d’Appello di Perugia a un quarantenne di origini albanesi ritenuto responsabile di ben diciotto furti in abitazione (la Procura gliene aveva contestati addirittura ventuno, di cui quattro nello stesso giorno) messi a segno in sette mesi, da ottobre 2020 a maggio 2021, a Terni, San Gemini, a Monterotondo e nel Reatino. La difesa, rappresentata dagli avvocati Francesco Mattiangeli e Alessandro De Federicis, ha contestato, di fatto, che la presenza dell’uomo nelle zone dei furti sia stata ricostruita principalmente con i tabulati telefonici, oltre a evidenziare presunti vizi di forma e giurisprudenziali del procedimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Accusato di 18 furti in abitazione. Condannato a 6 anni di carcere

Articoli correlati

Condannato per furti anche in abitazione, con un cumulo di pene superiore ai due anni finisce in carcereNei giorni scorsi i carabinieri di Castrocaro Terme hanno arrestato un cittadino rumeno di 34 anni in esecuzione di un provvedimento di carcerazione,...

Arrestato durante un controllo: deve scontare oltre tre anni di carcere per furti in abitazioneProsegue l’attività di monitoraggio del territorio da parte dell’Arma dei carabinieri, che nella mattinata di sabato 7 febbraio ha portato...

Tutti gli aggiornamenti su Accusato di 18 furti in abitazione...

Temi più discussi: Accusato di 18 furti in abitazione. Condannato a 6 anni di carcere; Dai ristoranti agli outlet di lusso: manolesta scatenati nel centro di Roma; Baby gang di Venezia: Spietati professionisti del crimine, senza autocontrollo; Evade i domiciliari per portare via le offerte dalla chiesa: nei guai un 54enne di Agropoli.

Accusato di tredici furti, arrestato trentennePer mesi è stato un’ombra che si muoveva nel buio. Silenzioso, metodico, implacabile. Un colpo dopo l’altro, negozio dopo negozio, aveva trasformato le notti lungo l’asse del Sempione in un incubo per ... ilgiorno.it

Coin di Termini, la cassiera accusata di furti è libera (con obbligo di firma)Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma ha deciso di applicare l’obbligo di firma quotidiano per la ex cassiera del negozio Coin di via Giolitti coinvolta in un’inchiesta che ha s ... msn.com

La Cassazione ha annullato gli arresti domiciliari per Filippo Piritore, ex poliziotto accusato di depistaggio nelle indagini sull’omicidio di Piersanti Mattarella. x.com

Lorenzo Innocenti, accusato di aver ucciso la compagna Eleonora Guidi nel febbraio 2025 a Rufina, al momento non sarebbe in grado di partecipare al processo I periti parlano di amnesie e deficit cognitivi dopo il tentato suicidio. La famiglia della vittima cont facebook