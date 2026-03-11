Tra i circa 500 emendamenti al decreto bollette si discute di un’accisa mobile, una misura che si propone di gestire i prezzi dei carburanti. La proposta, ancora in fase di esame, mira a introdurre variazioni nei costi delle tasse sui carburanti in base alle fluttuazioni di mercato. La discussione si concentra sulle modalità di applicazione e sugli effetti pratici di questa misura.

Ciò che conta infatti non sono le quotazioni del greggio, ma quelle dei prodotti effettivamente consumati come gasolio o benzina, poiché non seguono necessariamente la traiettoria del Brent Meloni vuole le accise mobili ma il decreto in Cdm slitta. I conti del Mef e la cabina di regia al Mimit Tra i circa 500 emendamenti al decreto bollette, molti dei quali sull’accisa mobile, ne manca uno fondamentale: quello necessario a dare un senso alla misura. La legge del 2008 prevede, infatti, che l’accisa mobile scatti in presenza di rincari “del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio”, prendendo a riferimento il valore del Brent riportato nel Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp): 66,1 dollari per il 2026. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Accisa mobile, ma con un senso

Carburanti e costi insostenibili, Schlein: "Restituire l'extragettito Iva e attivare l'accisa mobile"«Prendo atto delle parole di apertura del ministro dell'Economia rispetto alla proposta del Partito Democratico».

Benzina e bollette, prezzi in aumento: cos'è l'accisa mobile che chiede il CodaconsLa guerra in Medio Oriente potrebbe avere conseguenze dirette sull'economia e sui prezzi pagati dai consumatori.

