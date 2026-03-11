Abito Retrofête ‘Emani’ | Perline Mesh e 6€ di magia

Un nuovo abito della collezione Retrofête, chiamato ‘Emani’, combina dettagli in perline e tessuto mesh, creando un look distintivo. Il design si distingue per le rifiniture e i dettagli curati, offrendo un’opzione elegante e originale. La descrizione del prodotto include una nota di trasparenza riguardo a link di affiliazione, con la possibilità di ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per i clienti.

Mesh e paillettes: l'effetto scintillante a 6,29€. La prima cosa che colpisce osservando l'abito 'Emani' è la densità delle paillettes argentate che ricoprono interamente il tessuto mesh trasparente. Questo rivestimento non è solo decorativo; trasforma un semplice reticolo in una superficie riflettente capace di catturare ogni fonte luminosa della sala da ballo. Retrofête Abito 'Emani' Il taglio fitted abbraccia le forme del corpo con precisione, creando quell'effetto 'bodycon' immediato che è tipico degli outfit da clubbing economico.