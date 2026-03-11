AAA | Nino Hamburguesa licenziato dopo aver colpito un fan durante uno show indipendente

Durante uno show indipendente alla Arena Aficion di Pachuca, Nino Hamburguesa ha colpito ripetutamente un fan con delle gomitate al volto. La AAA ha deciso di rescindere il contratto con il luchador in seguito a questo episodio. L'evento ha attirato l'attenzione dei presenti e delle autorità sulla scena locale di wrestling. La notizia si è diffusa rapidamente attraverso i canali di informazione sportiva e di settore.

La AAA ha rescisso il contratto di Nino Hamburguesa in seguito a un episodio avvenuto durante uno show indipendente alla Arena Aficion di Pachuca, dove il luchador ha colpito ripetutamente un fan con delle gomitate al volto. Il video dell'accaduto è diventato virale sui social, costringendo la federazione messicana a prendere provvedimenti immediati. L'incidente alla Arena Aficion. Secondo quanto riportato da Bodyslam+, l'episodio è avvenuto durante un match in cui Nino Hamburguesa si trovava all'esterno del ring. Un altro lottatore lo ha spinto con un calcio verso il pubblico e Hamburguesa è finito in braccio agli spettatori in prima fila. A quel punto, anziché rialzarsi, si è intenzionalmente seduto addosso a una persona tra il pubblico e lo ha colpito più volte con delle gomitate al volto.