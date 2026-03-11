A Smau London ci sono due start up fermane

Due startup provenienti dalla provincia di Fermo sono presenti a Smau London, l’evento dedicato all’innovazione e alle nuove tecnologie che si svolge nella capitale britannica. Le due aziende sono arrivate a Londra per partecipare alle attività e agli incontri organizzati durante la manifestazione, che riunisce professionisti e imprenditori del settore digitale. La loro presenza rappresenta un passo importante nel percorso di crescita delle realtà locali.

Due start up della provincia di Fermo sono volate a Londra per partecipare alla tappa di Smau nella metropoli britannica. La Regione Marche, infatti, partecipa con sei startup innovative alla tappa londinese di Smau, all'interno di una selezione nazionale di quaranta realtà italiane individuate per il loro alto potenziale tecnologico e la capacità di proporsi su mercati internazionali sempre più competitivi. L'evento mette in relazione imprese, investitori, istituzioni e operatori dell'innovazione, creando un collegamento diretto tra il sistema italiano e l'hub londinese.