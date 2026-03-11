a sanremo 2027 torneranno i gara i veri big spunta il retroscena

Per il Festival di Sanremo 2027, sono stati annunciati il ritorno delle grandi star della musica italiana, che parteciperanno alla kermesse. La conferma arriva da fonti vicine all'organizzazione, che rivelano l'inserimento di artisti di lunga data nel cartellone ufficiale. La notizia ha suscitato interesse tra il pubblico e gli addetti ai lavori, in attesa di conoscere i nomi dei partecipanti e le modalità di selezione.

“I veri big torneranno”, parola di Enzo Mazza, ceo di FIMI che, in un’intervista a Fanpage.it ha parlato del prossimo Festival di Sanremo 2027 condotto da Stefano De Martino. Peraltro ha anche puntualizzato le motivazioni che hanno portato a una kermesse, quest’anno, forse un po’ più sottotono rispetto ad altre edizioni. Per il prossimo Festival di Sanremo 2027 manca ancora diverso tempo, eppure se ne parla già con grande insistenza, complice anche l’impiego di Stefano De Martino nel ruolo di direttore artistico e conduttore. E mentre già si ipotizza chi potrebbe affiancarlo, il ceo FIMI, Enzo Mazza è intervenuto a Fanpage.it. Nel corso della chiacchierata ha raccontato, come vedremo, che a detta sua nel 2027 torneranno i “veri Big” in gara a Sanremo 2027, dopo questa edizione definita “di passaggio”. 🔗 Leggi su Novella2000.it

