a piedi verso il sasso di sagnese

Tra le escursioni a piedi, lungo i sentieri che si snodano tra i boschi dei monti, si può raggiungere il Sasso di S.Agnese, una formazione rocciosa che si trova in una zona panoramica. Il percorso attraversa aree verdi e tratti di sentiero ben segnati, offrendo un’esperienza immersiva nella natura. La salita è accessibile a escursionisti di diversi livelli di esperienza e permette di ammirare paesaggi circondanti.

Tra le escursioni a piedi, lungo i sentieri che si snodano tra i boschi dei monti che fanno da corona sud a Bagno di Romagna, vi è anche quella che, in ripida salita, porta al cosiddetto Sasso di Santa Agnese (in foto Giorgio ’Dodo’ Triboli), in riferimento alla Beata Agnese da Bagno, detta anche da Sarsina in quanto sarebbe venuta alla luce nella città plautina. Le sue spoglie mortali si trovano nella chiesa di Pereto di Verghereto. Della Beata Agnese si hanno poche notizie e non tutte concordanti. Del resto, si parla di una religiosa vissuta nel XII secolo d.C., compagna della Beata Giovanna da Bagno (morta nel 1105), che trascorse la sua vita di fede e preghiera nell’ex convento camaldolese di Santa Lucia, la cui chiesa sconsacrata da più decenni, è ora sede di un bel ristorante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A piedi verso il Sasso di S.Agnese

Articoli correlati

Leggi anche: Agnese dolce Agnese, un inedito Ivan Graziani al Piccolo teatro dello Scalo

Alpinisti morti sul Gran Sasso: inchiesta verso archiviazioneRimini, 7 marzo 2026 – Sono state rese note le motivazioni con cui la procura di Teramo ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sulla morte di...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a A piedi verso il Sasso di S Agnese

Discussioni sull' argomento Sasso d’Ombrone, Paolo Ciampi presenta Un popolo in cammino: verso la Francigena della Maremma; Alpinisti morti sul Gran Sasso, inchiesta verso archiviazione; Va verso l'archiviazione l'inchiesta per gli alpinisti morti sul Gran Sasso; Alpinisti morti sul Gran Sasso, inchiesta verso l’archiviazione: Non potevano essere salvati.

Visitando SANTUARIO Madonna del Sasso. Prov di Verbania facebook

La zuppa di sasso è una favola che viene raccontata nel libro ed è anche la sua metafora, è il nocciolo duro dell’esistenza umana, qualcosa che non si consuma e che sta sotto, che sobbolle, l’energia pulsionale della vita. “Lina e il sasso” di Mauro Covacich, i x.com