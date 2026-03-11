A Novara un nuovo Concerto del Sabato al Conservatorio Cantelli

A Novara si svolge un nuovo appuntamento con i Concerti del Sabato al Conservatorio Cantelli. Sabato 14 marzo, alle 17, nell'auditorium Fratelli Olivieri, tre docenti e concertisti di rilievo offrono un concerto in memoria di Sandro Tognatti, collega scomparso prematuramente. L’evento coinvolge artisti di fama e si svolge senza pubblico, ma con la registrazione disponibile online.

Sabato 14 marzo, alle 17, sul palco dell'auditorium Fratelli Olivieri, tre docenti, tre concertisti di fama, tre amici, per una serata musicale in ricordo del collega Sandro Tognatti, prematuramente scomparso. Roberto Bocchio, clarinetto, Luca Ranieri, viola e Alessandro Marangoni, pianoforte, affrontano in trio e in duo Mozart, Schumann e Bruch. A iniziare il Trio Kv 498 Kegelstatt di Mozart, quindi i Märchenbilder op. 113 per viola e pianoforte di Schumann e i Fantasiestücke op. 73 per clarinetto e pianoforte dello stesso; a concludere alcuni pezzi da Ach Stücke op.

