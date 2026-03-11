A Novara torna la musica della Faraggiana Big Band

A Novara, il Teatro Faraggiana ospita di nuovo la Faraggiana Big Band, che giovedì 12 marzo salirà sul palco per esibirsi in un concerto. La band sarà accompagnata da Eleonora Strino, cantante invitata per l’evento. L’appuntamento prevede un’esibizione dal vivo con musica dal vivo e performance dal vivo. L’ingresso è aperto al pubblico e l’evento è stato annunciato tramite comunicato ufficiale.

Sul palco del Teatro Faraggiana torna la musica della Faraggiana Big Band, che giovedì 12 marzo si esibirà insieme a Eleonora Strino.La Faraggiana Big Band, diretta da Claudio "Wally" Allifranchini, ospita la chitarristaEleonora Strino, tra i nomi più apprezzati della scena jazz europea.

ELEONORA STRINO MEETS FARAGGIANA BIG BAND giovedì 12 marzo - ore 21,00 Faraggiana Big Band diretta da Claudio "Wally" Allifranchini special guest Eleonora Strino Produzione Fondazione Nuovo Teatro Faraggiana Spettacolo fuori abbonamento