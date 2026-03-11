A Jesolo la mezza maratona su pattini in linea al chiaro di luna

A Jesolo si terrà sabato 16 maggio alle 19 la Rollerblade Moonlight Half Marathon, una competizione di inline skating che si svolge al chiaro di luna. L'evento, giunto alla sua seconda edizione, prevede anche le distanze di 10 chilometri e la mezza maratona. La gara, che si svolge sulla pista di circa 21 chilometri, è stata già proposta in forma di prova l’anno scorso e ora torna con maggiori dettagli.

Sabato 16 maggio (alle ore 19), dopo il successo dell'edizione di prova dello scorso anno, accanto alle due classiche distanze di mezza maratona e 10 chilometri, torna a Jesolo la gara "al chiaro di luna" Rollerblade Moonlight Half Marathon, prova di inline skating di circa 21 chilometri.