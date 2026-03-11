A Firenze 970 giovani ammessi a contributo ' Buono sport integrativo'

A Firenze sono stati ammessi a ricevere il contributo 'Buono sport 2025 integrativo' 970 giovani. L’iniziativa coinvolge un investimento totale di circa 170 mila euro e un importo medio di 171 euro per beneficiario. L’assegnazione del sostegno avviene nell’ambito di un progetto volto a favorire la partecipazione sportiva tra i giovani della città. La distribuzione dei fondi è avvenuta nelle ultime settimane.

Firenze, 11 marzo 2026 - Sono 970 i giovani che, a Firenze, riceveranno il 'Buono sport 2025 integrativo', con un investimento complessivo di circa 170 mila euro e un contributo medio di 171 euro. La pubblicazione dell'elenco degli ammessi al contributo chiude la seconda fase del progetto dell'assessorato allo sport riservato alle famiglie con minori residenti nel Comune di Firenze ed un 'Isee minorenne' (l'indicatore utilizzato per valutare la situazione economica delle famiglie con figli minorenni) non superiore a 15 mila euro, che dal 1o luglio al 3 dicembre 2025, abbiano sostenuto spese per l'iscrizione a una pratica sportiva a associazioni, enti di promozione sportiva che operano nell'area della Città metropolitana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

