I pasdaran in Iran continuano a consolidare la loro presenza militare e politica, mantenendo un ruolo chiave nel controllo delle forze armate e delle istituzioni dello Stato. Loro obiettivo principale sembra essere la difesa degli interessi nazionali, anche attraverso azioni che coinvolgono operazioni di intelligence e attività di sicurezza interna. In questo scenario, la loro influenza si estende anche nel settore strategico e nelle relazioni con altri attori internazionali.

Marte o Cronos? Paradossalmente, al culmine della fantascientifica cyber war, l’interrogativo su chi sia destinato a prevalere fra il Dio della guerra e il Dio del tempo non riguarda la mitologia, ma il contesto dell’analisi strategica complessiva del conflitto scatenato da Trump e Netanyahu contro il regime degli ayatollah. La verifica dell’efficacia distruttiva degli attacchi concentrici contro l’Iran appare infatti controbilanciata dalla corsa contro il tempo per scongiurare i crescenti rischi dell’effetto domino di uno shock economico globale. Washington e Gerusalemme non avrebbero cioè tenuto debitamente conto che l’assetto teocratico... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - A cosa puntano i pasdaran nella guerra in Iran

Articoli correlati

Guerra Iran-Usa-Israele: missili sugli Emirati. Trump minaccia Teheran: “Colpiremo 20 volte più forte”. I Pasdaran: “Decideremo noi la fine della guerra”Il conflitto tra Israele, Stati Uniti e Iran continua ad allargarsi e a intensificarsi su più fronti regionali.

Leggi anche: Iran: comandante Pasdaran, 'affrontiamo guerra globale e diversificata, pronti a rispondere'

Aggiornamenti e notizie su A cosa puntano i pasdaran nella guerra...

Discussioni sull' argomento Cosa è successo poco prima dell’attacco di Stati Uniti e Israele e di cui non parla quasi nessuno; Perché è scoppiata la guerra in Iran e quali sono gli obiettivi di Usa, Israele e Teheran; Iran. Fallito il regime change, Trump punta sugli obiettivi secondari; Guerra in Iran: perché Netanyahu e Trump hanno obiettivi opposti.

Guerra in Iran, via alla fase 2: quali Paesi sono coinvolti e cosa succede oraL’escalation tra Usa e Iran coinvolge una dozzina di nazioni tra raid aerei e risposte missilistiche. Ecco come sarà la fase 2 della guerra ... quifinanza.it

#Iran In un’intervista il presidente Trump ha dichiarato che “guerra finirà presto, poiché non c’è più praticamente niente da bombardare”. - facebook.com facebook

#TG2000 - L’ #Iran attacca Paesi arabi. Usa: “Mine a #Hormuz”. Ferito #MojtabaKhamenei #11marzo #Trump #Libano #Israele #IranIsraelWar #IranWar #Teheran #MedioOriente #Hezbollah #Netanyahu #Khamenei #ONU #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com