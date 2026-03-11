Nelle sfilate dell’autunno-inverno 20262027 sono state protagoniste molte modelle over 50, che hanno calcato le passerelle dei maggiori show di moda. Queste modelle hanno sfilato al fianco di colleghe più giovani, attirando l’attenzione su un nuovo modo di interpretare lo stile senza età. La presenza di queste professioniste rappresenta un elemento di novità nel panorama delle passerelle di stagione.

Stile senza età: sulle passerelle dell’autunno inverno 20262027 sono state avvistate tantissime modelle over 50, protagoniste degli show più attesi della stagione. Non semplici apparizioni strategiche di qualche celebrity o top model degli Anni 90, ma presenze sempre più ricorrenti che raccontano un cambiamento reale nel modo in cui la moda immagina il proprio pubblico. In fondo, chi meglio di donne con esperienza, stile e potere d’acquisto può incarnare davvero le collezioni del lusso? Da icone intramontabili come Kate Moss e Christy Turlington fino a nomi che arrivano dal cinema e da nuovi percorsi nel fashion system, come Gillian Anderson e Stephanie Cavalli: le passerelle hanno rilanciato una generazione di top model cinquantenni più richiesta che mai. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - A 50 anni in passerella: la nuova età d’oro della moda

