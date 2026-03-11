943 kg di rifiuti | sequestro e denuncia sulla tangenziale

Durante un controllo sulla Tangenziale di Napoli, le forze dell'ordine hanno sequestrato un veicolo e denunciato un cittadino di Quarto. L’operazione ha riguardato un carico di circa 943 chilogrammi di rifiuti trovato a bordo del veicolo. La polizia ha effettuato i controlli per verificare la regolarità del trasporto e delle procedure di smaltimento dei rifiuti.

Un controllo sulla Tangenziale di Napoli ha portato al sequestro di un veicolo e alla denuncia di un cittadino di Quarto. L’operatore, un uomo di cinquant’anni, trasportava 943 kg di rifiuti speciali senza i documenti richiesti dalla legge. La Polizia Stradale ha bloccato il furgone per eccesso di carico e mancanza di tracciabilità ambientale. Il blocco sul asfalto: dati del controllo. La Sottosezione di Fuorigrotta ha agito con precisione chirurgica durante un’ispezione di routine sulla tangenziale. Il conducente, residente a Quarto, si è trovato in una situazione critica quando gli agenti hanno richiesto la documentazione. Nessun formulario di identificazione dei rifiuti era presente nel mezzo, rendendo il trasporto illegittimo agli occhi della normativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

