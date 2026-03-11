9 milioni per Agrimonda | la fine dell’inquinamento

La Regione Campania ha stanziato circa nove milioni di euro per chiudere definitivamente il sito Agrimonda a Mariglianella, un'area che da anni è al centro di una delle più gravi situazioni di inquinamento industriale nella provincia di Napoli. La decisione riguarda il risanamento completo del terreno e delle strutture presenti nell’area. Le risorse sono state destinate specificamente a interventi di bonifica e smantellamento delle componenti industriali.

La Regione Campania ha destinato quasi nove milioni di euro per il risanamento definitivo del sito Agrimonda a Mariglianella, un'area che da anni rappresenta una delle ferite più profonde dell'inquinamento industriale nella provincia di Napoli. Questo stanziamento, inserito nel bilancio di previsione 2026-2028, segna un punto di svolta nella gestione delle emergenze ambientali del territorio nolano. L'intervento non è solo una questione tecnica di bonifica, ma assume i tratti di una scelta politica precisa: affrontare con responsabilità le questioni irrisolte per restituire sicurezza alle comunità locali. L'assessora all'ambiente Claudia Pecoraro ha sottolineato come questa somma rappresenti un atto di giustizia ambientale verso le nuove generazioni.