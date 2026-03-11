8 milioni per case dignitose | fine ai ghetti agricoli

La Regione Siciliana ha firmato una convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per destinare quasi 8 milioni di euro al recupero di alloggi per i lavoratori agricoli stagionali. L’obiettivo è migliorare le condizioni abitative nelle aree rurali, eliminando i cosiddetti ghetti agricoli e garantendo case più dignitose agli operai coinvolti in attività stagionali.

La Regione Siciliana ha siglato una convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per destinare quasi 8 milioni di euro al recupero di alloggi per i lavoratori agricoli stagionali. Il progetto, finanziato da fondi europei, mira a smantellare gli insediamenti informali nelle zone di Campobello di Mazara, Canicattì e Scicli. L'intervento si inserisce nel programma Su.Pr.Eme. 2, che vede come soggetto capofila insieme ad altre quattro regioni del Mezzogiorno. L'obiettivo è fornire abitazioni dignitose a chi lavora nei campi durante le campagne di raccolta, contrastando la formazione di veri e propri ghetti agricoli dove vivono in condizioni di estrema vulnerabilità migliaia di persone.