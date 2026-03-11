8 Marzo la poetessa ha declamato al pubblico presente rime e versi poetici dedicati alle donne

L'8 marzo, nella località di Bellaria, la poetessa sammaurese Caterina Tisselli ha recitato versi dedicati alle donne davanti a un pubblico presente. L'evento è stato organizzato dall'Associazione culturale

La poetessa sammaurese Caterina Tisselli è stata invitata dalle responsabili Giuliana Brigliadori e Valeria Fiumana dell'Associazione culturale "Il posto delle fragole" a Bellaria per festeggiare l'8 marzo, la festa della donna. In un clima di festa e socialità la Tisselli ha declamato al pubblico presente rime e versi poetici dedicati alle donne sottolineando il valore che esse ricoprono nella società e il richiamo contro i femminicidi e le violenze delle quali spesso rimangono vittime da parte di carnefici senza scrupoli, uomini che dicevano di amarle. Poesie dedicate alla pace e all'amore tratti dalla 18esima raccolta "Zingara del Cuore"(Ibiskos Editrice) e dalla raccolta "L'Itinerario del Cuore"(Baiardi Edizioni). 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Articoli correlati

Al MArTA l’8 marzo tra musica e archeologia: omaggio alle donne dell’antichità e del presenteIl Museo Archeologico Nazionale di Taranto (MArTA) celebra la Giornata Internazionale della Donna con un appuntamento che unisce arte, musica e...

Al Cai un viaggio biografico tra i rifugi e i bivacchi italiani dedicati alle donnePisa, 28 febbraio 2026 - In occasione della Giornata Internazionale della Donna e nel cuore di un anno straordinario per il Club Alpino Italiano, la...

Contenuti e approfondimenti su 8 Marzo la poetessa ha declamato al...

Temi più discussi: Genova. Giornata internazionale della donna 8 Marzo 2026 interpretata da Anna Maria Campello, poetessa internazionale, Ambasciatrice di Genova nel Mondo... (A. Martinengo, AGW); La poetessa Zerbini: Ricordiamo la forza delle donne. Non è solo una festa; 8 marzo, cosa fare a Roma per la Giornata della Donna: gli eventi; 8 marzo, grande partecipazione per il calendario del Comune per la Giornata Internazionale della Donna.

La poetessa Zerbini: Ricordiamo la forza delle donne. Non è solo una festaLa battaglia principale è ricordare il valore dell’esperienza femminile: smettere di misurarsi con un metro che non è il nostro ... bologna.repubblica.it

L’8 marzo delle donne a Bologna tra piazza, mimose e corteo contro la guerraSarà una domenica «in sfamiglia» quella chiamata da Non Una di Meno in piazza Maggiore oggi nel giorno dell’8 marzo, tra mimose, banchetti e proteste. bologna.repubblica.it

Mercoledì 11 marzo 2026 Oggi non lasciare che la stanchezza decida il tono della tua giornata. Fermati un attimo e ricordati che Dio ti guarda con amore, non con misura. Anche se hai poco, puoi fare molto: una parola buona, un gesto di pazienza, un perdo - facebook.com facebook

Programma 11 marzo È @Fruscio1968 che ci sveglia alle 7 e subito dopo arrivano Zbarskij e @SalvatoreC1970 cona Teoria della lavastoviglie rotta. Musica per tutti i gusti cone selezioni di @Fruscio1968 @whitenoisedept_ e @AlMazza64VG . Alle 13 Volta l x.com