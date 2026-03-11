8 denunce 6 sequestri | autolavaggi inquinano il Sacco

I Carabinieri Forestali hanno effettuato un’ampia operazione di controllo nella provincia di Frosinone, durante la quale sono stati sequestrati sei autolavaggi e aperti otto procedimenti penali contro i gestori degli impianti. Nel corso delle verifiche sono state presentate otto denunce formali relative a violazioni ambientali legate alle attività di autolavaggio. L’intervento si è concentrato sul rispetto delle norme di inquinamento.

Un'operazione di controllo a tappeto condotta dai Carabinieri Forestali ha portato al sequestro di sei impianti e all'apertura di otto procedimenti penali contro gestori di autolavaggi nella provincia di Frosinone. L'intervento, svoltosi nelle settimane precedenti l'11 marzo 2026, ha messo in luce una grave crisi ambientale nel territorio ciociaro, con particolare gravità nell'area del bacino del fiume Sacco. Il quadro emerso dall'indagine è preoccupante: su sedici strutture ispezionate, la metà non rispettava il D. Lgs 15206 sulla tutela dell'ambiente. Le irregolarità vanno dallo scarico abusivo di acque reflue contaminate da saponi e idrocarburi alla gestione illegale dei fanghi tossici.