8 artiste 14 marzo | mostra donne a Parma
Il 14 marzo 2026, alle ore 17:00, la Galleria Sant’Andrea di Parma accoglierà l’inaugurazione della mostra Donna: singolare femminile, un evento gratuito che si estenderà fino al 26 dello stesso mese. L’iniziativa, situata in Strada Giordano Cavestro numero 6, propone una riflessione visiva sul ruolo delle donne nella società attraverso opere d’arte create da otto artiste locali. In un contesto dove il clima è nuvoloso con temperature intorno ai 12 gradi, questa esposizione diventa uno spazio di aggregazione culturale che risuona con le tradizioni emiliane di valorizzazione del patrimonio umano. L’esposizione non si limita a celebrare una ricorrenza, ma intende trasformare la memoria dell’8 marzo in un auspicio concreto per una piena emancipazione sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
