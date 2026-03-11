8 arresti | violenza post-partita chat neofascista

Le ordinanze di custodia cautelare emesse dal Tribunale di Teramo hanno portato, nelle prime ore del 11 marzo 2026, all'arresto di otto giovani tifosi rosetani coinvolti negli scontri verificatisi il 8 ottobre scorso. Sette indagati sono stati posti ai domiciliari mentre un solo soggetto è stato rinchiuso in carcere, a seguito delle indagini sui fatti accaduti fuori dal Palamaggetti. Quella notte di ottobre, una trentina di individui con il volto coperto avevano assalito le forze dell'ordine con spranghe e sassi, danneggiando gravemente due autovetture dei Carabinieri di Cellino Attanasio senza però causare feriti tra gli agenti. Le indagini hanno permesso di collegare questi episodi violenti a un gruppo neofascista che aveva pianificato l'azione attraverso una chat WhatsApp.