7.000 porzioni | torna la regina delle sagre a San Costanzo

La Pro Loco di San Costanzo ha organizzato la 219esima edizione della Sagra Polentara, con l’intento di servire più di 7.000 porzioni di polenta. L’evento si tiene nel centro del paese, dove sono stati allestiti i punti di ristoro e le aree dedicate alle attrazioni. La manifestazione è in programma nel fine settimana, con la partecipazione di numerosi volontari e artisti locali.

La Pro Loco di San Costanzo ha preparato un imponente apparecchio per la 219esima edizione della Sagra Polentara, con l'obiettivo di servire oltre 7.000 porzioni di polenta a base di farina di mais bramata e sugo tradizionale. L'evento, che si terrà domani mattina a partire dalle 9:00, rappresenta il ritorno trionfale della regina delle sagre nel cuore delle Marche, confermando il riconoscimento regionale come manifestazione di qualità ottenuto negli ultimi tre anni. I numeri sono impressionanti: più di 300 chili di farina di mais bramata saranno trasformati in almeno 20 caldare, mentre 200 chili di sugo condirebbero la pietanza principale.