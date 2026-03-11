50 anni di servizio | due leccesi ricevono la medaglia
Oggi nel comando provinciale di Lecce sono stati premiati due uomini con una medaglia d’onore per aver accumulato cinquant’anni di servizio ininterrotto. Entrambi sono cittadini leccesi e hanno ricevuto il riconoscimento in occasione di questa cerimonia ufficiale. La premiazione si è svolta alla presenza di rappresentanti delle istituzioni e membri della comunità locale.
Due uomini, cinquant’anni di servizio ininterrotto e una medaglia d’onore consegnata oggi nel comando provinciale di Lecce. Il luogotenente Giuseppe My e il maresciallo ordinario Vito Monteduro ricevono la Medaglia mauriziana, un riconoscimento che non è solo un fregio ma un simbolo di fedeltà allo Stato. La cerimonia si svolge sotto un cielo coperto con possibili piogge, a 17 gradi, mentre i venti soffiano da sud-est a 5.8 nodi. Non si tratta di una semplice formalità burocratica, ma della celebrazione di mezzo secolo di dedizione all’Arma, dove notti di pattuglia e gestione delle emergenze hanno definito intere vite. Il peso storico del riconoscimento. 🔗 Leggi su Ameve.eu
