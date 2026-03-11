Oggi nel comando provinciale di Lecce sono stati premiati due uomini con una medaglia d’onore per aver accumulato cinquant’anni di servizio ininterrotto. Entrambi sono cittadini leccesi e hanno ricevuto il riconoscimento in occasione di questa cerimonia ufficiale. La premiazione si è svolta alla presenza di rappresentanti delle istituzioni e membri della comunità locale.

Due uomini, cinquant’anni di servizio ininterrotto e una medaglia d’onore consegnata oggi nel comando provinciale di Lecce. Il luogotenente Giuseppe My e il maresciallo ordinario Vito Monteduro ricevono la Medaglia mauriziana, un riconoscimento che non è solo un fregio ma un simbolo di fedeltà allo Stato. La cerimonia si svolge sotto un cielo coperto con possibili piogge, a 17 gradi, mentre i venti soffiano da sud-est a 5.8 nodi. Non si tratta di una semplice formalità burocratica, ma della celebrazione di mezzo secolo di dedizione all’Arma, dove notti di pattuglia e gestione delle emergenze hanno definito intere vite. Il peso storico del riconoscimento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 50 anni di servizio: due leccesi ricevono la medaglia

