400 gol | il mito Sabatini vince a 44 anni

Domenica 8 marzo, Alessio Sabatini ha segnato il suo gol numero 400 durante la partita tra Don Bosco Fossone e Ricortola. A 44 anni, il giocatore ha raggiunto questa importante soglia in una gara ufficiale, confermando la sua presenza in campo e la continuità della sua attività sportiva. La rete è arrivata nel corso del match, senza ulteriori dettagli sulla situazione.

La rete numero 400 di Alessio Sabatini è stata segnata domenica 8 marzo nel match tra Don Bosco Fossone e Ricortola. Il bomber, classe 1982, ha portato la vittoria ai neroverdi con un gol decisivo che ha chiuso l'incontro sul 0-1. A 44 anni, l'attaccante continua a dominare i campi della Seconda Categoria dopo aver vestito decine di maglie in tutta Italia. La sua carriera attraversa ogni livello del calcio italiano, dalla Serie C fino alle categorie dilettantistiche più basse. Il mito vivente: una carriera senza confini. L'impresa di Sabatini non è solo un traguardo personale, ma un record di longevità rara nel panorama sportivo nazionale. Nessun altro giocatore ha raggiunto questa cifra segnaposto mantenendo la stessa intensità competitiva.

