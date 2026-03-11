3,5 miliardi per salvare lo sport | la svolta finanziaria

Il 11 marzo 2026 il Global Sport Group, la principale attività sportiva di private equity a livello mondiale, ha firmato un accordo di finanziamento da oltre 3,5 miliardi di euro con CVC Capital Partners, KKR e Pimco. Questa operazione rappresenta una svolta finanziaria significativa per il settore sportivo, coinvolgendo tre importanti investitori internazionali. La collaborazione mira a sostenere lo sviluppo e la crescita del gruppo nel prossimo futuro.

Il 11 marzo 2026 segna una svolta finanziaria per il Global Sport Group, la più grande attività sportiva di private equity al mondo, che ha appena siglato un accordo di finanziamento da oltre 3,5 miliardi di euro con CVC Capital Partners, KKR e Pimco. Questa operazione, nata dopo tentativi falliti di vendita della maggioranza del gruppo, mira a stabilizzare asset chiave come la Ligue de Football Professionnel e la Premiership Rugby, salvando investimenti precedentemente in difficoltà. La transazione prevede che KKR garantisca prestiti per 1,4 miliardi di euro utilizzando capitale dell'assicuratore Global Atlantic, mentre Pimco si impegna per circa 1,5 miliardi di debito.