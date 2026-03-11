Il trasferimento di oltre 300 miliardi di euro alla prossima generazione rappresenta una delle sfide principali per il settore del private banking nel 2026. Il termine per completare questa successione si avvicina, e molte famiglie devono ancora definire i passaggi ufficiali. Le operazioni di trasferimento di patrimoni di questa portata richiedono tempi e procedure precise. La scadenza si avvicina rapidamente, lasciando poche settimane per agire.

Il trasferimento di oltre 300 miliardi di euro verso la prossima generazione rappresenta la sfida più grande per il private banking nel 2026. Con quasi la metà degli imprenditori sopra i sessant’anni che non ha ancora avviato una pianificazione patrimoniale, il settore si trova al bivio tra l’opportunità di crescita e il rischio di perdita di capitali. Banca Generali, attraverso le parole del suo vice direttore generale Marco Bernardi, propone un modello basato su governance avanzata e integrazione con l’investment banking. I dati dell’Aipb confermano che da oggi fino al 2033 si verificherà questo massiccio spostamento di ricchezza. La finestra temporale è stretta: se gli attuali titolari del patrimonio non agiscono ora, rischiano di lasciare il passaggio generazionale incompiuto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 300 miliardi in gioco: il tempo per la successione scade

