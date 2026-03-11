30 anni senza prove dirette | difesa di Gaaloul sfida

La difesa di Mohamed Gaaloul ha presentato un ricorso in Appello contro la condanna a 30 anni per l’omicidio di Alice Neri, evidenziando che il processo di primo grado si sia fondato su indizi e affermazioni prive di prove dirette. L’avvocato ha contestato la solidità delle accuse e ha chiesto una revisione del caso. La vicenda riguarda la posizione dell’imputato nel procedimento penale.

La difesa di Mohamed Gaaloul ha depositato un ricorso in Appello contro la condanna a 30 anni per l’omicidio di Alice Neri, sostenendo che il processo di primo grado si sia basato esclusivamente su indizi e menzogne senza prove dirette. L’avvocato Roberto Ghini ha presentato un atto di oltre quattrocento pagine che contesta radicalmente le motivazioni della Corte d’Assise, evidenziando lacune investigative come la mancata perizia sull’incendio dell’auto della vittima. Mentre la sentenza originale affermava che la combinazione di indizi era sufficiente per stabilire la colpevolezza, il nuovo documento legale sostiene che restino aperte spiegazioni alternative non considerate durante il dibattimento. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 30 anni senza prove dirette: difesa di Gaaloul sfida Articoli correlati Leggi anche: Tv: difesa Signorini, 'Corona come l'inquisizione, può diffamare senza prove' Putin nell’inchiesta sull’avvelenamento di Navalny: neurotossina rara e origine remota, prove dirette da Londra.La morte del principale oppositore russo Alexei Navalny, avvenuta in circostanze controverse nel febbraio 2024 in una colonia penale siberiana, si...