30-40 anni | il picco del tradimento e la fine del divario

Secondo recenti studi, tra i 30 e i 40 anni si registra il picco dei casi di tradimento. Questa fascia di età rappresenta il periodo in cui le relazioni sono più soggette a infedeltà, indipendentemente da genere o situazione. Le statistiche evidenziano come, in questa fase della vita, si manifesti un aumento delle scappatelle rispetto ad altre età. I dati confermano inoltre che questa tendenza si interrompe oltre i 40 anni.

Il tradimento non rispetta né età né genere, ma segue curve statistiche precise che delineano le fasi più critiche della vita adulta. I dati indicano un picco di comportamenti infedeli tra i 30 e i 40 anni, periodo in cui la stabilità emotiva viene messa alla prova da transizioni lavorative e personali. Non esiste una differenza netta tra uomini e donne: le ricerche più recenti mostrano come il divario si stia assottigliando fino a scomparire quasi del tutto. La qualità del legame affettivo e la capacità comunicativa restano gli unici veri fattori predittivi della fedeltà o della sua mancanza. La curva dell’età critica. Esiste un momento specifico nella biografia individuale dove il rischio di tradimento raggiunge l’apice statistico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

