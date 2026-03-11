28 studenti del Salento sfidano l’Italia alle finali

Ventiotto studenti del Salento stanno affrontando le finali nazionali delle Olimpiadi della matematica, che si svolgeranno a Cesenatico dal 7 al 10 maggio. Sono stati selezionati tra numerosi partecipanti e rappresentano la regione in questa competizione dedicata alle eccellenze in matematica. Le finali vedranno coinvolti i migliori giovani talenti provenienti da tutta Italia.

Ventiotto studenti del Salento si preparano per le finali nazionali delle Olimpiadi della matematica che si terranno a Cesenatico dal 7 al 10 maggio. La selezione è avvenuta durante la prova di accesso disputata martedì a Tricase, dove otto squadre hanno gareggiato in un contesto nazionale composto da 38 sedi e 718 formazioni. I risultati ottenuti dalle formazioni miste e dalla squadra femminile, uniti ai punteggi individuali, garantiscono l’accesso alla fase conclusiva. Tra i protagonisti ci sono il Liceo Scientifico De Giorgi di Lecce e il Liceo Da Vinci di Maglie, che hanno dominato la graduatoria regionale con punteggi superiori alle mille unità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

