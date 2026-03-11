25 vini al Mercato Centrale | la 15ª edizione di Due Passi

Il Mercato Centrale di Roma ospita la quindicesima edizione di Due Passi in Vigna, un evento dedicato al vino italiano. Domenica 15 marzo, venticinque produttori provenienti da diverse regioni presenteranno le loro etichette in un open space che si trasforma in un laboratorio a cielo aperto. L’iniziativa coinvolge aziende vitivinicole che portano in degustazione le proprie creazioni.

Il ritorno della quindicesima edizione di Due Passi in Vigna trasforma il Mercato Centrale Roma in un laboratorio a cielo aperto, dove 25 produttori italiani presenteranno le loro etichette durante l’appuntamento previsto per domenica 15 marzo. L’iniziativa, che si svolge tra i banchi del primo e secondo piano dell’edificio in via Giovanni Giolitti 36, promette di collegare la tradizione enologica alle nuove scoperte territoriali attraverso una sinergia unica con le botteghe locali. La mappa del vino italiano nel cuore di Roma. L’evento non è una semplice degustazione casuale, ma un viaggio strutturato nei territori vitivini della penisola, curato dalla collaborazione con Vinario 4. 🔗 Leggi su Ameve.eu

