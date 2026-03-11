23 comuni del Torinese | il 23 maggio si eleggono i nuovi

Il 23 e il 24 maggio i cittadini di 23 comuni del Torinese saranno chiamati alle urne per eleggere i nuovi sindaci. L’appuntamento elettorale si svolge pochi giorni dopo il referendum costituzionale sulla giustizia. In questa tornata coinvolti comuni di diverse dimensioni, con elezioni che riguardano amministratori locali di aree diverse della provincia. Le consultazioni rappresentano un momento importante per il territorio.

Il 23 e il 24 maggio i cittadini di 23 comuni del Torinese voteranno per eleggere i nuovi sindaci, in un appuntamento amministrativo che segue di poco il referendum costituzionale sulla giustizia. La Prefettura di Torino ha già fissato le date per l’eventuale ballottaggio al 7 e 8 giugno, definendo così la tempistica completa della consultazione. La convocazione ufficiale copre un territorio vasto che spazia dai grandi centri urbani come Moncalieri, con una popolazione di circa 55.000 abitanti, fino a realtà più piccole ma significative come Alpignano o Venaria Reale. L’appuntamento elettorale si inserisce in un calendario denso, subito dopo il voto sul sistema giudiziario, ponendo l’accento sulla governance locale come fulcro dello sviluppo regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

