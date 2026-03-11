22enne senza biglietto | fuga bugie e arresto a Ravenna

Un giovane di 22 anni è stato fermato dai Carabinieri di Ravenna durante un controllo sul trasporto pubblico. Dopo aver tentato di scappare, ha fornito false informazioni e, successivamente, è stato arrestato per evasione e per aver dichiarato il falso. La vicenda si è conclusa con l’arresto del ragazzo, che era sprovvisto di biglietto al momento del controllo.

Un giovane di ventidue anni è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Ravenna per evasione dal controllo sul trasporto pubblico e successiva falsa attestazione. L’incidente si è svolto lunedì mattina: il soggetto, sorpreso senza titolo di viaggio su un autobus Start Romagna, ha cercato la fuga ed è stato bloccato poco dopo aver fornito dati anagrafici inventati ai militari. Nonostante il tentativo di occultamento dell’identità tramite false generalità, l’accertamento dattiloscopico ha permesso di risalire alla sua reale identità in tempi brevi. L’arrestato, identificato come straniero, ha mostrato inizialmente un atteggiamento ostile verso le forze dell’ordine, rifiutando categoricamente di fornire i propri documenti o dichiarare chi fosse. 🔗 Leggi su Ameve.eu

