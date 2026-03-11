20 cammelli col Botox squalificati a un concorso di bellezza in Oman | insorgono i veterinari

Durante il Camel Beauty Show Festival 2026 in Oman, venti cammelli sono stati squalificati dai giudici dopo aver rilevato l’uso di Botox e interventi di chirurgia estetica non autorizzati. I veterinari di gara hanno identificato pratiche vietate sui cammelli, portando all’esclusione degli animali dal concorso. La decisione si è basata su controlli e verifiche condotte durante l’evento.

Venti cammelli sono stati esclusi dal celebre Camel Beauty Show Festival 2026 di Al Musanaa, in Oman, dopo che i veterinari di gara hanno scoperto l’uso di chirurgia estetica illegale sugli animali. I proprietari avevano fatto ricorso a iniezioni di botox e silicone per alterare i tratti del viso e del corpo, cercando di soddisfare gli standard estetici estremi richiesti dalla giuria. Le autorità della manifestazione hanno denunciato l’accaduto come un grave atto di inganno e crudeltà, promettendo punizioni esemplari per i responsabili. Sebbene possa sembrare una notizia bizzarra, le competizioni di bellezza per cammelli nei Paesi del Golfo rappresentano un’industria globale dal valore incalcolabile. 🔗 Leggi su Cultweb.it

