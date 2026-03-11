Il 19 marzo segna la ripresa della Consulta Giovanile di Varese, un organismo che favorisce il confronto tra i giovani e le istituzioni locali. Dopo un periodo di inattività, questa struttura torna a funzionare, coinvolgendo rappresentanti delle nuove generazioni e funzionari comunali per discutere questioni rilevanti. L’evento rappresenta un passo importante per il coinvolgimento dei giovani nel processo decisionale della città.

Nel cuore pulsante della provincia di Varese, un organismo fondamentale per il dialogo tra le nuove generazioni e l’amministrazione comunale sta riprendendo vita dopo una lunga pausa forzata. Il 19 marzo prossimo, alle ore 18.30, nella Sala Matrimoni del Comune in via Sacco 5, si svolgerà l’incontro ufficiale che segnerà la rinascita operativa della Consulta Giovanile. Questa riattivazione non è un semplice atto burocratico, ma rappresenta il primo passo concreto verso la ricostituzione di uno spazio autonomo dove i cittadini under 30 potranno portare proposte su temi cruciali come cultura, sport, sostenibilità e inclusione sociale. L’evento sarà presieduto dall’assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio, figura chiave nel processo di rilancio dell’organismo partecipativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 19 marzo: rinascita della Consulta Giovanile di Varese

