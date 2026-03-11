Il 19 marzo 2026, nei cinema The Space di Nola e Napoli, viene proiettato il film “Mi batte,” diretto dal regista e interpretato dall’attore Peppe Iodice. L’evento speciale prevede la presenza di entrambi sul palco, offrendo al pubblico l’opportunità di assistere alla proiezione e di partecipare a un dibattito aperto. La programmazione si inserisce nella sequenza di eventi dedicati al cinema italiano contemporaneo.

La programmazione cinematografica nei The Space di Nola e Napoli si arricchisce con l’evento speciale del 19 marzo 2026. L’attore Peppe Iodice sarà presente in entrambe le sale per i saluti prima della proiezione del film Mi batte il Corazon. Nel multisala di Nola, l’incontro è fissato per le ore 18:20, mentre a Napoli la presenza dell’attore è prevista alle 20:00. La sala napoletana vedrà anche il regista Francesco Prisco e l’attrice Ivana Lotito partecipare all’evento insieme a Iodice. L’attore protagonista e il contesto della narrazione. Peppe Iodice interpreta il ruolo di Peppe Iovine, un giornalista di una piccola emittente locale che vive una esistenza descritta come tranquilla e mediocre. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 19 marzo: Peppe Iodice e il regista nel film “Mi batte

PEPPE IODICE HO VISTO MARADONA

Il grande Luciano De Crescenzo. Grazie Peppe Iodice per la citazione. #scetammece facebook

Gli ospiti della 1ª puntata di #StaseraTuttoèPossibile sono Lorella Cuccarini, Peppe Iodice, Brenda Lodigiani e Mariasole Pollio. Giocheranno col cast fisso, composto da Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e Biagio Izzo. Da mercoledì x.com