16 chili di droga in un’auto | il colpo di mano a Ferrara

A Ferrara, durante un'operazione di controllo, sono stati trovati quasi sedici chili di droga nascosti in un’auto posteggiata nel cortile di un condominio in via Marconi. Tra le sostanze sequestrate ci sono eroina e cocaina, che sono state immediatamente rimosse dalle forze dell’ordine. L’auto è stata sottoposta a sequestro e si sta procedendo con le indagini.

Quasi sedici chili di stupefacenti, tra eroina e cocaina, sono stati rinvenuti nascosti all’interno di un veicolo in sosta nel cortile di un condominio di via Marconi a Ferrara. L’operazione della squadra mobile ha portato al sequestro del carico, mentre le indagini si concentrano su due soggetti sospetti di origine nigeriana. Il ritrovamento è avvenuto dopo che i vigili del fuoco hanno aperto la portiera dell’automobile chiusa a chiave, rivelando dieci chili di eroina e oltre cinque chili di cocaina. Attualmente non vi sono certezze sull’appartenenza definitiva dell’auto, ma gli investigatori stanno approfondendo il ruolo dei due indagati, entrambi liberi e assistiti dall’avvocato Marco Zancanaro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

