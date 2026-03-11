Il 15 marzo le città di Varese e Busto Arsizio ospiteranno una corsa chiamata Corsa Rosa, che si svolgerà lungo le vie di entrambe le località. La manifestazione coinvolgerà numerosi partecipanti che percorreranno le strade cittadine, trasformandosi in un evento di solidarietà e rispetto pubblico. La giornata prevede l'organizzazione di diverse iniziative lungo il percorso.

Domenica 15 marzo, le strade di Varese e Busto Arsizio si trasformeranno in una marcia rosa per la solidarietà e il rispetto. Le iscrizioni chiudono tassativamente giovedì 12 marzo alle ore 07:04, con partenze simultanee alle 10 del mattino. L’iniziativa, promossa dalla UISP, non è un semplice evento sportivo ma un atto civile contro la violenza di genere che coinvolgerà due comuni della provincia varesina. I partecipanti riceveranno una maglietta iconica e l’assicurazione inclusa nel costo di dieci euro per ogni iscrizione. Il motore lombardo si muove tra boschi e parchi. Nel cuore pulsante della Lombardia, dove l’economia locale dipende dalla vitalità dei suoi centri urbani e delle sue aree verdi, la Corsa Rosa assume un significato territoriale preciso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 15 marzo: Corsa Rosa unisce Varese e Busto Arsizio

Articoli correlati

Busto Arsizio – All’istituto Tommaseo di Busto Arsizio una settimana dedicata alla sostenibilitàL’Istituto Comprensivo “Nicolò Tommaseo” di Busto Arsizio si prepara a una settimana intensiva dedicata alla sostenibilità, dal 16 al 20 febbraio...

Busto Arsizio – Magistratura e Costituzione, un dibattito a Busto Arsizio firmato Upel –Lunedì 23 febbraio 2026, la Sala Tramogge di Busto Arsizio ospiterà un confronto tra esperti e magistrati sul referendum costituzionale del marzo...

Una selezione di notizie su Corsa Rosa

Temi più discussi: Vicenza capitale della corsa: dal 7 al 15 marzo torna il Vicenza Running Festival; Domenica 15 marzo è il giorno della Corsa Rosa a Varese e Busto Arsizio; CORSA ROSA 2026: Varese e Busto unite per i diritti delle donne; Vicenza capitale del Running. Dopo la corsa rosa, ecco gli altri eventi.

Domenica 15 marzo è il giorno della Corsa Rosa a Varese e Busto ArsizioIscrizioni aperte fino a giovedì 12 marzo per i due appuntamenti con partenza alle Bustecche e al Parco dei Marinai. Rita Di Toro: «In marcia per cambiare la cultura» Scaldate i muscoli e preparate il ... varesenews.it

Dalla difesa personale alla Corsa: il marzo in rosa del CSK BustoIl tradizionale appuntamento con Karate Donna è ormai un classico del panorama UISP: il trofeo collegato andrà in scena proprio l'8 marzo. Il 15 appuntamento con la Corsa Rosa ... varesenews.it

CICLISMO - Sabato il via alla corsa a San Severino. Il sindaco Rosa Piermattei: «Ci siamo rialzati dal sisma e abbiamo iniziato a spingere sui pedali. Questa è un’occasione di rinascita». L'arrivo sarà a Camerino. Il primo cittadino Roberto Lucarelli: «Protagoni - facebook.com facebook

#Cremona Duemilatrecento sorrisi colorano la città: successo per la Corsa Rosa x.com