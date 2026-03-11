14 marzo | la cantata napoletana sbarca a Messina

Il 14 marzo 2026 alle 18:00, il Palacultura Antonello di Messina ospiterà un concerto dedicato alla cantata da camera napoletana del Settecento. L’evento prevede l’esecuzione di brani di compositori dell’epoca, interpretati da un ensemble specializzato. La serata si concentrerà sulla musica napoletana e sulla sua rappresentazione nel periodo storico.

Il 14 marzo 2026, alle ore 18:00, il Palacultura Antonello di Messina ospiterà un evento musicale di rara eleganza dedicato alla cantata da camera napoletana del Settecento. L’iniziativa, curata dall’Accademia Filarmonica di Messina, vede protagonista la voce del soprano Roberta Invernizzi affiancata dall’Ensemble Barocco di Napoli. Questo appuntamento si inserisce nella stagione concertistica che va dal 18 ottobre 2025 al 6 giugno 2026, offrendo al pubblico messinese un viaggio sonoro attraverso l’immaginario dell’Arcadia e le opere di compositori come Scarlatti, Pergolesi, Leo e Hasse. L’ecosistema culturale della Sicilia occidentale. Messina non è solo un snodo logistico o una città di passaggio; è un territorio che cerca costantemente di riscoprire la propria identità storica attraverso la cultura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

