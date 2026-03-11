13 marzo | 24 consigli per salvare cuore e mente dal sonno

Il 13 marzo 2026 si celebra la Giornata Mondiale del Sonno, un evento che invita a riflettere sull'importanza di un riposo adeguato. In questa occasione vengono condivisi 24 consigli pratici per migliorare la qualità del sonno e mantenere in salute cuore e mente. La giornata coinvolge persone di tutte le età, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza di abitudini corrette per un riposo ristoratore.

Il 13 marzo 2026 segna la Giornata Mondiale del Sonno, un appuntamento che trascende il semplice calendario per toccare la salute quotidiana degli italiani. La guida Dormire bene si può affronta l’urgenza di risolvere i disturbi del sonno, dai risvegli anticipati alle apnee notturne, collegando direttamente il riposo alla qualità della vita e alla sicurezza cardiovascolare. Milioni di persone in Italia vivono con deficit di riposo che incidono sulla capacità di gestire la routine lavorativa e familiare. Esperti sanitari hanno raccolto indicazioni operative per trasformare notti agitate in riposo rigenerante. L’iniziativa arriva proprio nel momento in cui stress e ansia minacciano il benessere psicofisico della popolazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

