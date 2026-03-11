12 marzo | Lumsa ospita il dibattito sulla giustizia

Il 12 marzo 2026, l’Aula Magna della Lumsa di Palermo ospiterà un dibattito sulla giustizia. L'evento coinvolgerà relatori e partecipanti interessati alle questioni legate all’ordinamento giurisdizionale. La giornata sarà dedicata a un confronto aperto su temi giuridici di attualità e coinvolgerà diverse figure del settore. La partecipazione è aperta a chi desidera ascoltare e discutere queste tematiche.

Domani, 12 marzo 2026, l'Aula Magna della Lumsa di Palermo diventerà il teatro di un confronto cruciale sul futuro dell'ordinamento giurisdizionale. Accademici, magistrati e avvocati si preparano a discutere le ragioni del sì e del no in vista del referendum costituzionale imminente. L'incontro mira a fornire strumenti per una scelta referendaria consapevole agli studenti e al pubblico generale. L'evento nasce dall'idea congiunta di Marco Cedro, presidente del corso di Giurisprudenza, Floriana Fusco, responsabile del corso di Economia e Commercio, e Antonino Pulvirenti, docente ordinario di diritto processuale penale. La volontà è quella di trasformare la complessità tecnica della riforma in una discussione aperta e rigorosa, accessibile anche ai non esperti.