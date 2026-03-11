12 marzo 2026 | BTP al 3,25% e dati USA in agenda

Il 12 marzo 2026 si segnala per l’emissione di BTP con un rendimento al 3,25% e per la pubblicazione dei dati economici provenienti dagli Stati Uniti. Il calendario prevede attese di aggiornamenti sui mercati finanziari e sull’andamento dell’economia americana, coinvolgendo anche le prospettive di investimento in Italia. Questi eventi influenzeranno le decisioni di investitori e analisti sui prossimi mesi.

Il calendario economico del 12 marzo 2026 si presenta come un concentrato di decisioni finanziarie che toccano direttamente il portafoglio dei risparmiatori italiani e la salute delle imprese del territorio. Tra collocamenti di titoli di stato, assemblee di società quotate e dati macroeconomici statunitensi, la giornata promette di definire i tassi d’interesse e le prospettive di crescita per i prossimi mesi. La scena è dominata dal Ministero dell’Economia che metterà sul mercato nuovi BTP, mentre numerose aziende italiane presenteranno i risultati finanziari dell’esercizio precedente, offrendo uno spaccato reale della resilienza del tessuto produttivo nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

