11 marzo | l’uomo sfida gli stereotipi a Palazzo Bo

Il 11 marzo 2026, nell’Aula Magna di Palazzo Bo a Padova, si terrà un incontro che mette in discussione le consuetudini legate al calendario femminile. L’evento coinvolge un uomo che parteciperà a questa iniziativa, sfidando gli stereotipi tradizionali. La giornata si svolge in un contesto accademico, con la partecipazione di pubblico e relatori.

Domani, mercoledì 11 marzo 2026, l’Aula Magna di Palazzo Bo a Padova accoglierà un incontro che sfida le convenzioni del calendario femminile. L’evento Caleidos. Riflessioni contemporanee vedrà protagonista l’attore Lorenzo Maragoni con la sua performance teatrale intitolata Che c’entra un uomo. La giornata si aprirà alle ore 17 con uno spettacolo che pone domande scomode sul ruolo maschile nella celebrazione della donna. L’iniziativa non è una semplice serata culturale ma un tentativo concreto di decostruire gli stereotipi che limitano la narrazione sulle relazioni umane. Al termine dello spettacolo seguirà un dibattito moderato dalla giornalista Katy Mandurino, coinvolgendo figure istituzionali e accademiche come Gaya Spolverato e Alessandra Minello. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Mercoledì 11 marzo, alle ore 17, l'Aula Magna di Palazzo Bo ospiterà l'evento Caleidos. Riflessioni contemporanee in occasione della Giornata internazionale della donna. Il pomeriggio si aprirà con la ...

