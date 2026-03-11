Il presidente della Repubblica ha affermato di non voler vedere una regressione verso forme di governo autoritarie durante la cerimonia di laurea honoris causa a Firenze. Nel suo discorso, ha sottolineato l’importanza di preservare i valori democratici, mentre un padre coinvolto in una discussione ha chiesto di interrompere le proteste e le presidi. Nel mondo dello sport, si parla di un tennis considerato benefico per la longevità.

Home > Podcast > 1103 – Mattarella: “Non regredire verso la tirannide” – Bimbi del bosco, il papà: “Stop a presidi e proteste” – Tennis elisir di lunga vita Mattarella: “Non lasciamo che si realizzi una regressione verso la tirannide”. Il Presidente della Repubblica ricevendo la laurea honoris causa a Firenze. Bimbi del bosco, il padre: “Non voglio che i nostri figli vadano via da Vasto, ma stop a presidi e proteste”. Il garante per l’infanzia: “Non c’è nessun rischio adozione dei bimbi”. L’attività fisica è un elisir di longevità e il tennis è in cima agli sport che allungano la vita. 1103 – Mattarella: “Non regredire verso la tirannide” –... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - 11/03 – Mattarella: “Non regredire verso la tirannide” – Bimbi del bosco, il papà: “Stop a presidi e proteste” – Tennis elisir di lunga vita

Articoli correlati

Famiglia nel bosco, Nathan: "Voglio che i bimbi tornino, ma stop a presidi e proteste" | Rafforzata vigilanza alla presidente del Tribunale dei minori"Desidero che i bambini tornino a casa, ma fino a che questo non succede preferisco che restino qui".

Famiglia nel bosco, il papà: “Non organizzate presidi o proteste”. Rafforzata la tutela alla presidente del Tribunale minacciata“Voglio che i bambini tornino a casa, ma fino a che questo non succede preferisco che restino qui.

Aggiornamenti e notizie su 11 03 Mattarella Non regredire verso la...

Temi più discussi: 11/03 - Mattarella: Non regredire verso la tirannide - Bimbi del bosco, il papà: Stop a presidi e proteste - Tennis elisir di lunga vita; Otto marzo: Mattarella, equilibrio uomo-donna non è ancora alla pari, promuovere la leadership femminile; Mattarella celebra l'8 marzo: Parità e diritti per tutte le donne; Natalia Aspesi: perché far morire i bambini?.

Mattarella: 'Bimbi vittime come nella disumana Gaza'Denutrizione e fame, con le conseguenze che ne derivano, devono far alzare l'attenzione della nostra coscienza, delle coscienze dei popoli. Si rafforza l'esigenza che la comunità internazionale ... ansa.it

Stati generali della natalità. I bimbi cantano l'inno: gli applausi e il sorriso del PresidenteApplausi calorosi da parte del pubblico e il sorriso compiaciuto del presidente della Repubblica Mattarella. E' un successo l'esecuzione dell'inno nazionale da parte del coro dei bambini che inaugura ... repubblica.it

Nathan Trevallion, il padre dei “bimbi del bosco”, è tornato oggi nella casa famiglia dove sono ospitati i suoi figli, questa volta insieme alla zia e alla nonna dei piccoli. Uscendo dalla struttura, l’uomo ha continuato a mostrarsi più favorevole della moglie a tra facebook

Famiglia del bosco, il padre: «Voglio che i bimbi tornino a casa, vi chiedo di non organizzare proteste» x.com