11 03 – Mattarella | Non regredire verso la tirannide – Bimbi del bosco il papà | Stop a presidi e proteste – Tennis elisir di lunga vita

Il presidente della Repubblica ha affermato di non voler vedere una regressione verso forme di governo autoritarie durante la cerimonia di laurea honoris causa a Firenze. Nel suo discorso, ha sottolineato l’importanza di preservare i valori democratici, mentre un padre coinvolto in una discussione ha chiesto di interrompere le proteste e le presidi. Nel mondo dello sport, si parla di un tennis considerato benefico per la longevità.

Home > Podcast > 1103 – Mattarella: “Non regredire verso la tirannide” – Bimbi del bosco, il papà: “Stop a presidi e proteste” – Tennis elisir di lunga vita Mattarella: “Non lasciamo che si realizzi una regressione verso la tirannide”. Il Presidente della Repubblica ricevendo la laurea honoris causa a Firenze. Bimbi del bosco, il padre: “Non voglio che i nostri figli vadano via da Vasto, ma stop a presidi e proteste”. Il garante per l’infanzia: “Non c’è nessun rischio adozione dei bimbi”. L’attività fisica è un elisir di longevità e il tennis è in cima agli sport che allungano la vita. 1103 – Mattarella: “Non regredire verso la tirannide” –... 🔗 Leggi su Lapresse.it

