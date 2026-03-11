1017-alyx-9sm Maglia Logo | Verdetto Finale

Il tribunale ha emesso il verdetto finale sulla causa relativa alla maglia logo del marchio 1017-alyx-9sm. La decisione riguarda l’azienda coinvolta e si riferisce a questioni legate alla proprietà del design. L'atto è stato reso pubblico e riguarda anche le implicazioni commerciali del prodotto. Nel testo sono presenti link di affiliazione che potrebbero generare commissioni senza costi aggiuntivi per chi acquista.

Viscosa e fluorescenza: l'estetica '1017' su pelle. La maglia 1017-Alyx-9sm si distingue per un approccio estetico che gioca sul contrasto tra la morbidezza del tessuto e l'impatto grafico del marchio. Il materiale, descritto come misto viscosa, offre una superficie liscia che aderisce al corpo, esaltando le linee della silhouette femminile senza richiedere dettagli tecnici non verificati. Il gioco di luci e il logo fluorescente.